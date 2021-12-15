İstanbul Boğazı'nda tanker arızalandı, gemi trafiği durdu

İstanbul Boğazı, tanker arızası nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Haberler - İHA - DHA 15.12.2021 - 12:08

İstanbul Boğazı'nda tanker arızalandı, gemi trafiği durdu

Boğazı'nda ''Ahmet Telli'' adlı tanker, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı.

Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.''

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