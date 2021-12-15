İstanbul Boğazı'nda tanker arızalandı, gemi trafiği durdu

Haberler - İHA - DHA 15.12.2021 - 12:08
İstanbul Boğazı'nda ''Ahmet Telli'' adlı tanker, Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşadı.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.
Tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli isimli tankerin yanında olan Kurtarma-10 Römorkörümüzün yanı sıra İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda Kurtarma-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.''