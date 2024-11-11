İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarılarak Küçükçekmece'ye demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

Boğazı'nda makine arızası yapan tanker kurtarıldı.
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'dan Rusya'ya seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan SATURN-1 isimli 141 metre boyundaki boş tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde ve KURTARMA-11 römorkörümüzün yedeğinde Küçükçekmece'ye demirletildi."

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