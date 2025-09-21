İstanbul Boğazı'nda tekne arızası

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kuleli önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 5 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, "KEGM-4" hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kuleli'ye yanaştırıldı.