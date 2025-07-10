İstanbul Boğazı'nda tekne arızası

İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan tekne kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda tekne arızası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; içerisinde iki kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

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