İstanbul Boğazı'nda tekne ile kano çarpıştı

İstanbul Boğazı'nın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde dört kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

DENİZE DÜŞEN DÖRT KİŞİ KURTARILDI

Çarpışma sonucu devrilen kanodakiler kişi denize düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.

Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.