İstanbul Boğazı'nda tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı

İstanbul Boğazı'nda bir tekneden tabancayla ateş ederken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan iki kadın yakalanıp adliyeye sevk edildi. Kurusıkı silahın ve ateş edilen teknenin sahibi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Boğazı'nda tekneden ateş açan iki kişi gözaltına alındı

Boğazı'nda bir tekneden rastgele ateş açan iki kadının görüntüleri tepki çekti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kadınlardan birinin denize doğru hedef gözetmeksizin ateş ettiği görüldü.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda görüntülerdeki ateş eden kişi olduğu tespit edilen B.A. (23) ile yanındaki arkadaşı F.K. (22) gözaltına alındı.

Şüpheliler, poliste verdikleri ifadelerinde olayın 23 Haziran'da meydana geldiğini, ismini hatırlamadıkları teknenin kaptanı olan A.K.'nin (27) kendilerine silah verdiğini, kurusıkı olduğunu bildikleri silahla deneme atışı yaptıklarını söyledi.

Bu gelişme üzerine tekne kaptanı A.K. de olayda kullanılan kurusıkı silahla birlikte gözaltına alındı.

A.K. savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Üniversite öğrencisi oldukları öğrenilen B.A. ile F.K. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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