İstanbul Boğazı'nda yük gemisi arızalandı: Trafik çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geldi.

İskenderun'dan Romanya'ya seyir halinde olan BERS isimli 95 metre uzunluğu'ndaki kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü ivedilikle olay yerine yönlendirildi." denildi.