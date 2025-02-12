İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğazda gece saatlerine çift yönlü kapatılan gemi trafiği normale döndü.
İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı.
Gemi trafiği saat 10.20 itibarıyla kuzey güney yönde yeniden açıldı.
Kentin bazı bölgeleri ile Boğaz hattında sabah saatlerinde sis etkili olmuştu.
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