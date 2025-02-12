İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 4-5 metreye kadar düşerken boğazda gece saatlerine çift yönlü kapatılan gemi trafiği normale döndü.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü

İstanbul'da gece saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Gece saatlerinde şiddetini artıran sis sebebiyle boğaz geçişleri 03.10 itibarıyla geçici süreliğine çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü - 1

Gemi trafiği saat 10.20 itibarıyla kuzey güney yönde yeniden açıldı.

Kentin bazı bölgeleri ile Boğaz hattında sabah saatlerinde sis etkili olmuştu.

Öne Çıkan Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e TOGG hediye etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...