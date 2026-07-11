İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrağı asıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği işbirliğinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı ile üzerinde "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazılı dev afişlerin asılması dolayısıyla köprünün üzerinde tören düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını ifade ederek, "Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün 15 Temmuz Köprüsü'nde hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

“KAHRAMANLIK BUNUN GÖSTERGESİDİR”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini ve bu süreçte şehit ailelerini ve gazilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınlarının bundan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bundan şunu anlıyoruz. Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesidir." dedi.

Turunç, şöyle konuştu:

"Doğduğumuz günden itibaren kulağımıza okunan ezanla, annelerimizin, aile büyüklerimizin kulaklarımıza söyledikleri ninnilerle vatan sevgisi, millet sevgisi, Allah, Peygamber sevgisi ve bu milletin kırmızı çizgileri neyse onlarla büyüdük, o eğitimle yetiştik. Dünyanın en süper gücü, emperyal gücü de karşımıza çıksa asla devletimizi yıkamayacak, milletimizi bölemeyecek. Hiçbir emperyal ülke Türkiye 'nin üzerinde hesap yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Milletimi meydanlara çağırıyorum.' dediğinde her yaş grubundaki insan meydanlara çıkmıştı. Bedeli zafer, özgürlük, emperyal ülkelerin hesaplarını gözden geçirmesi oldu."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları tarafından 15 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Türk bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

15 Temmuz dolayısıyla İstanbul Boğazı 'ndaki Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerine de Türk bayrağı asıldı.