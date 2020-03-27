İstanbul böyle cuma akşamı görmedi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında birçok kişi şirket çalışma modeline geçti.



Bu durum İstanbul'da trafik yoğunluğunun ciddi bir oranda azalmasını sağladı.

Her cuma mesai bitiminde kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi akşam 17.45 itibariyle yüzde 18 olarak ölçüldü.

Normal zamanlarda yüzde 80’lere varan ve kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası da yeşile büründü.



Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları, Mahmutbey kavşağı ve Avrasya Tüneli girişi bomboş kaldı.



Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul’un önemli yollarında azalan trafik ise havadan görüntülendi.