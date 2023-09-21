İstanbul bu yıl susuzluk yaşayacak mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtladı

Büyükçekmece Barajı ile ilgili ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:



“Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir.”



YEREL SEÇİM SORUSUNA YANIT



İmamoğlu’na siyasi gündem de soruldu.



İmamoğlu, yerel seçimde ittifak olup olmayacağına yönelik soruya, “Tarımla ilgili desteklerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Size çiftçilerimize verdiğimiz destekleri bugün takip etmenizi diliyorum.” diyerek yanıt verdi.