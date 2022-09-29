İstanbul Büyükçekmece'de 10 saatlik su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (29 Eylül İSKİ su kesintisi)

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları ilçelerde meydana gelen su kesintileri nedeniyle, İSKİ'nin arıza kesinti listesini incelemeye başladı. İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında Büyükçekmece ilçesinde bulunan 3 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacağı belirtildi.



BÜYÜKÇEKMECE'DE 10 SAATLİK SU KESİNTİSİ



İSKİ tarafından paylaşılan arıza-kesinti listesinde Büyükçekmece'de yer alan 3 mahallede 10 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı.



Açıklamada; Kamiloba Mahallesi, Kumburgaz Mahallesi ve Celaliye Mahallesinde, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

29 Eylül sabahı saat 07.02'de başlayan su kesintisinin ardından çalışmanın tahmini olarak saat 17.00'da bitirilmesi öngörülüyor.

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