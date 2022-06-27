İstanbul Büyükçekmece'de cinayet: Ağabeyini öldürdü

İstanbul Büyükçekmece'de işitme engelli Kadir K., silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan maktulün kardeşi ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savundu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 01:21

İstanbul Büyükçekmece'de cinayet: Ağabeyini öldürdü

Büyükçekmece'de bir kişi ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güzelce Mahallesi'ndeki bir sitede, işitme engelli olduğu öğrenilen Kadir K. (35) silahla vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadir K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kardeşi İbrahim Enes K. (28) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyinin zihinsel engelli olduğunu ve acılarından kurtarmak için olayı gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi.

Ekipler, olay yerinde incelemede bulunurken, Kadir K'nin cenazesi cenaze aracıyla götürüldü.

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