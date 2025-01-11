İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 1532 memur alacak: İtfaiye eri, zabıta memuru | İBB 2025 memur alımında şartlar neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla 1532 memur alacağını duyurdu. 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için alım gerçekleştirilecek. Peki İBB'nin memur alımı ne zaman, KPSS şartı var mı, başvuru şartları neler? İşte İBB alım yapacağı memur kadrosu hakkında merak edilenler...
İBB, 1532 memurun alım sürecini başlattı.
Adaylar, 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuruları gerçekleştirecek.
Her aday, yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek.
ADAYLAR KPSS PUANINA GÖRE SIRALANACAK
Adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre sıralanacağı belirtilen açıklamada, her ünvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayın sınava çağrılacak.
"İtfaiye eri ve zabıta memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.
SINAVA KATILACAKLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
"Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek."
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