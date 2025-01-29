İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (İBB personel alımı başvuru tarihleri ve şartları)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamayla 1532 memur alacağını duyurmuştu. Memur alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, başvuru sürecinin ayrıntılarını araştırıyor. Her aday, yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 1532 memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için toplam 1532 alım gerçekleştirecek. İtfaiye ve zabıta kadrolarına girmek isteyen adaylar belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilecek.
İBB MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapabilecek. Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu) adresi üzerinden 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Elektronik başvuru dışında herhangi bir yolla başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek.
GENEL ŞARTLAR
İlan edilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
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