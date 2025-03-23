İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması: İşte tutuklananların ve serbest bırakılanların tam listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 kişi ile ilgili kararlar açıklanmaya başladı.



Tutuklananların ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların tam listesi...



TUTUKLANANLAR

Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Murat Ongun / Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Buğra Göçke / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı

Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi

Murat Abbas / Kültür AŞ Genel Müdürü

Serdal Taşkın / Kültür AŞ Eski Genel Müdürü

Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü

Ali İlbak / İş insanı

Yusuf İlbak / İş insanı

Ali Nuhoğlu/ İş insanı

Serdar Haydanlı / İş insanı

Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü

Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu

Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi

Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi

Mete Sarıaltun

Serdar Öztürk

Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı

Ahmet Çiçek

Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü

Süleyman Atik



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR



Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü

Ercan Saatçi / Sanatçı

Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı

Birsen Şahin

Alperen Aydın

Alihan Aydın

Canan Münüklü

Vahit Doğan