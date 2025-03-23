İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması: İşte tutuklananların ve serbest bırakılanların tam listesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında kararlar açıklanmaya başladı. İşte tutuklananların ve serbest bırakılanların tam listesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 kişi ile ilgili kararlar açıklanmaya başladı.
Tutuklananların ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların tam listesi...
TUTUKLANANLAR
Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Murat Ongun / Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı
Buğra Göçke / İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
Murat Abbas / Kültür AŞ Genel Müdürü
Serdal Taşkın / Kültür AŞ Eski Genel Müdürü
Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
Ali İlbak / İş insanı
Yusuf İlbak / İş insanı
Ali Nuhoğlu/ İş insanı
Serdar Haydanlı / İş insanı
Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
Mete Sarıaltun
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul isimli şirketin ortağı
Ahmet Çiçek
Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
Süleyman Atik
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Ercan Saatçi / Sanatçı
Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı
Birsen Şahin
Alperen Aydın
Alihan Aydın
Canan Münüklü
Vahit Doğan
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