İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildi

27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK kadın bölge sorumluları görevde oldukları dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı olan Yeşim Meltem Şişli'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürmüştü.



Bakanlık konuyla ilgili harekete geçti. Bakan Selçuk, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

