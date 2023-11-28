İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısının yedinci oturumu, öğle saatlerinde Meclis 1'inci başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasından başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 mali yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi. Sunum sonrası verilen aranın ardından oturum, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında devam etti.

Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri gündem hakkında konuşma gerçekleştirdi. Grup Başkanvekillerinin konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 213 milyar 500 milyon olarak belirlenen 2024 mali yılı bütçesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu. 2024 mali yılı bütçesi 221 kabul 34 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

