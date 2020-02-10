İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu (1'i profesör 3 tutuklama)

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde rüşvet karşılığı ameliyatları öne aldırdıkları iddiasıyla biri profesör 3 kişi tutuklandı.



Çapa Tıp Fakültesi'nde ameliyatlarını öne aldırmak isteyen hasta yakınlarından para talep ettiği iddia edilen doktorlara operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı iddia edildi.

Operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura’nın da aralarında bulunduğu 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Genel Cerrahi Uzmanı olan Prof. Bozbora mide kelepçesi alanında yaptığı çalışmalar ile tanınıyor.

