İstanbul Çekmeköy'de iki kardeşin ölümünde inşaat sahibine gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

İki çocuğun ölümüne dair başlatılan "Taksirle ölüme sebebiyet verme" soruşturması kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı.

Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

ÇOCUKLARIN BABASI: İHMAL VAR

Çocuklarının cenazesini otopsi işlemleri sonrası Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgundan alan baba İlker Büyür, "Ben kayboldukları sırada işteydim. Saat 01.30'da orada olduklarını anlamışlar. Orası tahtaymış çürümüş su almaktan. Oraya basıp düşmüşler. Adli Tıp'ta suda boğulma olarak tespit edildi ama bir ay sürer dediler. Ben şikayetçiyim inşaattakilerden. İhmal var. Çocuklarım daha önce orada oynamıyorlardı ama sonuçta gittiler oynadılar. Çocuklarım gitti" diye konuştu.

"BENİM TAHMİNİM OYUNCAK VAR DİYE GİTTİLER"



Çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife Büyür ise, "Orada daha önce oyuncak vardı. Bir hafta önce gördüler, oynadılar. Oyuncağı almak istediler. Oyuncağı aldılar getirdiler. Ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları. Dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler. Oyuncak varsa alıp oynamak istediler. 14.30 gibi dışarı çıktılar. Yemek yedik. İçime bir şey oturdu. Kalkamadım. Daha sonra çocukları aramaya başladım. Her yeri aradık. Saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık. En son gece 01.00 gibi çıktılar. Orda olduklarını bilseydim aramaz mıydım? Orayı kapatsalardı olmaz mıydı? Ben yavrumdan oldum onların yüzünden. Benim iki tane yavrum gitti" dedi.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinden sonra iki kardeşin naaşı cenaze töreni için Çekmeköy'e götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş gözyaşları içinde Çekmeköy Mezarlığı'na toprağa verildi.

BELEDİYEDEN İNŞAAT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA



Öte yandan Çekmeköy Belediyesi, inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden iki kardeşin ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada müteahhit ve toprak sahibi anlaşmazlığı nedeniyle yapının 5 yıldır inşaat halinde olduğu, yapı ve çevresinin belediye ekiplerinin rutin denetiminde kontrol edildiği belirtilerek, "Yasal olarak belirtilen güvenlik önlemlerinin alınmasına rağmen, iki kardeşin hayatını kaybetmesi, kurumumuzu da derinden üzdü. Ailemizin acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz" denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi.