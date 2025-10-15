Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, İETT otobüsü durağa çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor.
İstanbul'da Çekmeköy-Şile Yolu'nda İETT otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı.
Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi.
Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Trafik Kazası
- Otobüs
- İstanbul Çekmeköy
- İett