Çekmeköy'de İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, İETT otobüsü durağa çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtiliyor.

İstanbul'da Çekmeköy-Şile Yolu'nda otobüsü, park halindeki taksi ve kamyonete çarptı.

Araç daha sonra yolcuların beklediği durağa girdi.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

