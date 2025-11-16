İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir
16.11.2025 20:50
Son Güncelleme: 16.11.2025 21:34
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama paylaştı. Soruşturmanın devam ettiği ve genişletilebileceği belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan yirmi bir kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklamada, soruşturma sırasında Sadece Türkiye Futbol Federasyonu‘nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu belirtildi.
Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği ve ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re’sen talep edilerek veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği vurgulandı.
"SORUŞTURMA GENİŞLETİLEBİLİR"
Ülke futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu belirtilen açıklamada, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu açıklandı.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde
edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı
bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur"
BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim tarihinde 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Başsavcılığı da soruşturmanın derinleşeceğini duyurmuştu.
Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini ifade etmişti. TFF organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakem için incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.
17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
1024 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.
Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.
102 FUTBOLCUNUN CEZALARI AÇIKLANDI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) futbolculara verdiği cezalar açıklandı. Futbolculara 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi.