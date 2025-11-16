İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Futbolda bahis soruşturması genişleyebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan yirmi bir kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklamada, soruşturma sırasında Sadece Türkiye Futbol Federasyonu‘nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu belirtildi.

Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği ve ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re’sen talep edilerek veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildiği vurgulandı.

"SORUŞTURMA GENİŞLETİLEBİLİR"

Ülke futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu belirtilen açıklamada, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu açıklandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde

edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı

bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur"