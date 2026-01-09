İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması
09.01.2026 12:15
Son Güncelleme: 11.01.2026 14:34
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye yönelik soruşturmanın geçen yıl ekim ayında başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği haberlerini ise yalanladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV'ye soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, soruşturmanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı ancak dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği iddiasını yalanladı.
Açıklamada, "Konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bulunmamaktadır." denildi.
Ekol TV'ye yönelik ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmanın 2025 yılının ekim ayı içerisinde başlatıldığını belirten başsavcılık açıklamasında, "İncelemeler titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Yaklaşık bir buçuk sene yayın yapan Ekol TV, 22 Aralık 2025 tarihinde kapanmıştı.