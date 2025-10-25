İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı
Meteorolojik tahminlere göre Marmara'nın doğusu ve güneyi ile Batı Karadeniz'de süren yağışlar bugün de kuvvetli şekilde devam edecek. Bu bölgelerde sıcaklıklar 3-5 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur şeklinde olacak.
MGM Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağmur uyarısı yaptı.
Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı vurgulanırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 20 derece.
- İstanbul 20 derece.
- Denizli 25 derece.
- İzmir 26 derece.
- Adana 28 derece.
- Ankara 20 derece.
- Samsun 21 derece.
- Malatya 21 derece.
- Diyarbakır 25 derece.
- Gaziantep 25 derece.
