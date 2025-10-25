İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Karadeniz ile Ankara'nın kuzeyi, Hatay kıyıları, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Osmaniye, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışlar, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur şeklinde olacak.



MGM Bolu, Bursa, İstanbul, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli yağmur uyarısı yaptı.

Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı vurgulanırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

