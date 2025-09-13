İstanbul dahil 17 kente sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları devam ediyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin), Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyıları ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Marmara, Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz’in doğusunda ise saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor.

