İstanbul dahil 17 kente sağanak uyarısı
17 ile gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz kıyılarına fırtına uyarısı yapan meteorolojinin son tahminlerine göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde hava sıcaklıkları devam ediyor.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Ordu, Artvin), Sinop, Sakarya, Çankırı, Ankara çevreleri ile Kocaeli, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı ve Kastamonu ve Kırklareli kıyıları ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege kıyılarında şiddetli rüzgar, Batı Karadeniz’in doğusunda ise saatteki hızı 50-75 kilometreyi bulan fırtına bekleniyor.
Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Edirne 32 derece.
- İstanbul 28 derece.
- Denizli 35 derece.
- İzmir 33 derece.
- Adana 36 derece.
- Antalya 33 derece.
- Ankara 28 derece.
- Sinop 29 derece.
- Erzurum 24 derece.
- Diyarbakır 35 derece.
- Gaziantep 35 derece.
