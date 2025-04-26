İstanbul depremi | Bakan Memişoğlu: Panikle dışarı atlayan 32 kişinin tedavisi sürüyor

Bakan Memişoğlu, sağlık turizminde Türkiye'nin bilgi ve deneyimlerini paylaşmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizatörlüğünde Edirne'de bir otelde düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nun açılışında konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki depremin ardından yaralanan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

İSTANBUL DEPREMİ: HASTANELERİMİZDE 32 YARALIMIZ VAR



Bakan Memişoğlu, hastanelerde depremin direkt etkisiyle herhangi bir vatandaşın yaralanmadığını belirterek, "Deprem esnasında ve sonrasında korku ve panikle uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28’i İstanbul'da, diğerleri de başka şehirlerimizdeler. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralılar var." cevabını verdi.



"SAĞLIK TURİZMİNDE MARKA OLDUK"



Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli konulardan birini de ülkemizin sağlık turizmi alanında bir marka haline gelmesi olarak görüyoruz. Bugün Türkiye olarak sağlık tesis altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktada bulunuyoruz." diye konuştu.



Bakan Memişoğlu, çok sayıda yabancı hastanın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan Türkiye'ye gelip sağlık hizmetini aldığına işaret ederek, "Yurt dışında gurbetçi olarak bulunan vatandaşlarımız da sağlık sorunlarının çözümü için izin dönemlerini bekleyip Türkiye'de tedavi olmayı tercih ediyorlar. HealthTürkiye markasıyla yürüttüğümüz sağlık turizmi faaliyetleriyle önceki yıllarda 3 milyar dolarlık gelir seviyesine ulaştık." dedi.



USHAŞ'ı yeniden yapılandırdıklarını ifade eden Memişoğlu, "Türkiye'de sağlık sektöründeki tüm paydaşlarımızı, kısa adı USHAŞ olan kuruluşumuz aracılığıyla uluslararası alanda tanıtıyoruz ve kamu-özel tüm sağlık tesislerimizin sundukları hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Özellikle, sağlıklı yaşam, geriatri, termal turizm gibi alanlarda atmakta olduğumuz yeni adımlarla birlikte inşallah önümüzdeki 4 yılın sonunda yıllık 20 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Bu noktada paydaşlarımızla da görüşerek önemli bir reform çalışmasına da imza atmış bulunuyoruz." diye konuştu.