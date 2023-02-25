İstanbul depremi ne zaman olacak? Uzman isimler beklenen Marmara depremini yorumladı

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DAKİKALIK DEPREM BEKLENTİSİ



Marmara'da en az 7 büyüklüğünde deprem beklediklerini söyleyen Celal Şengör de bu depremin süresinin iki dakika olabileceğini düşündüğü belirtti.



Şengör, "Şiddeti 9’a çıkabilir. Fay Silivri’den Büyükçekmece’ye kadar kırılırsa korkulacak bir durum olmaz ancak kırılma Gebze açıklarına kadar uzanırsa 7.5 büyüklüğünde deprem üretir." diye konuştu.



PROF. DR. AHMET ERCAN: TÜRKİYE TAMAMEN GÖÇER



"Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır, deprem üzerine halüsinasyonlar görür. Sürekli olarak uçlarda durur." diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan da şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye tamamen göçer. Zaten biz bu kurguyu İstanbul için hazırlıyorduk. Marmara'nın çevresinde 25 milyon kişi yaşıyor. Marmara’da olan her deprem 150 kilometre uzağı etkiliyor. Bu bir Kuzey Marmara depremidir. Etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır. Çünkü deprem gören alan 160 bin kilometrekare iken İstanbul'un yüzey alanı, yerleşim alanı 5 bin kilometre karedir. Şimdi 160 bin kilometre karede kilometrekare başına 125 kişi düşüyordu deprem bölgesinde ve oradaki ölüm sayısı şu anda 41 bin kişi ve 87 milyar dolarlık bir kayba neden oldu.



Kuzey Marmara'da olacak bir depremde İstanbul'un kilometre kare başına düşen kişi yoğunluğu 3 bin kişidir. Ve ondan sonra katlanarak gitmiştir. İstanbul'da kilometre kare başına düşen konut sayısı 340'tır. Deprem olan yerde 25 yapı vardı. İstanbul'da 340, yaklaşık 7 katı falan var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da ne olur olayını daha fazla konuşmaya gerek yok. Orana baktığınız zaman korkunç bir durum ortaya çıkıyor."

İSTANBUL DEPREMİNDE TARİH BEKLENTİSİ



Ercan ayrıca beklenen bu depremin 2045'ten önce olamayacağını öne sürdü. Tarih konusunda bir diğer açıklamada Naci Görür tarafından ortaya atılmış "30 sene içerisinde bekleniyordu, 23 sene geçti." demişti.



Prof. Dr. Okan Tüysüz, "En kötü senaryoda depremin şiddeti 7,5... Bu senaryolar insanları korkutmak için değil, tedbir almak için... Afet olacak yerde nüfus ve bina yoğunluğu artırılmaz. Keşke 1999 sonrasında bu yoğunluğu azaltsaydık. İstanbul'da durum kabul edilebilir değil'' dedi.



DEPREM OLASILIĞI YÜZDE 64



Marmara içerisinde kırılmayan bir alan olduğunu ve buna da sismik boşluk denildiği ifade eden Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'ın sözlerine de şu şekilde:



"Bu kırılmayan alan bir şekilde kırılarak enerjisini boşaltacak ve büyük bir deprem meydana gelecek. Büyüklük 7.1, 7.2 olabilir ama yine de büyük bir deprem. 2030'lu yıllara kadar yüzde 64 olasılık, 2050'li yıllara kadar yüzde 75 olasılık, 2090'lı yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacak. Ama bu hiçbir zaman 2090 yılında bu deprem kesinlikle olacaktır anlamına gelmiyor."