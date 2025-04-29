İstanbul depremi sonrası riskli bina tahliye edildi

İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Küçükçekmece’de bulunan beş katlı bina yapılan değerlendirmenin ardından riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul depremi sonrası riskli bina tahliye edildi

İstanbul’da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki meydana geldi.

Şiddetli depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan beş katlı bina, yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla tahliye edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

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