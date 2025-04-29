İstanbul depremi sonrası riskli bina tahliye edildi
İstanbul’da meydana gelen deprem sonrası Küçükçekmece’de bulunan beş katlı bina yapılan değerlendirmenin ardından riskli olduğu tahmin edilerek tedbir amacıyla tahliye edildi.
İstanbul’da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Şiddetli depremin ardından Küçükçekmece Yeni Mahalle 3. Çeşme Sokak üzerinde bulunan beş katlı bina, yapılan kontrollerin sonucunda tedbir amacıyla tahliye edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Tahliye sonrası zabıta ekiplerince sokağın bir kısmına şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Deprem
- İstanbul Küçükçekmece
- Deprem