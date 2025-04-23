İstanbul depreminde son durum: Can kaybı yok, çöken bina ihbarı gelmedi

İstanbul'da en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem meydana geldi. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ gibi birçok ilde de hissedildi.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin ardından can kaybı yaşanmazken, kaçarken 3 kişinin yaralandığı bildirildi.



Depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı gelmezken, ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

"KURUMLARIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.



Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.



"ÇÖKEN BİNA İHBARI YOK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından çöken bina ve arama kurtarma ile ilgili talep gelmediğini açıkladı.



Bakan Yerlikaya, bazı ihbarların geldiğini ama doğru olmadığını belirtti.



Vatandaşlarda büyük tedirginlik oluştuğunu belirten Yerlikana, "O vakitten bu yana artçılar var. AFAD olarak açıklama yapıyoruz. Şehrimizi rahatlatmak için şunu söylemek istiyorum, 53 dakikadan beri bize gelen çöken bir bina ihbarı gelmedi." ifadelerini kullandı.



Yerlikaya, İstanbul'da yüm ekiplerin saha çalışmaları büyük titizlikle devam ettiğini kaydetti.

DOĞALGAZ VE SU ARZINDA SORUN YAŞANMADI

İstanbul Valiliği de şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlü'nde (AFAD) kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.



ULAŞIMDA OLUMSUZ DURUM YOK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk incelemelerde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını dile getirdi.



BAKAN KURUM İSTANBUL'A GİDİYOR



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.



Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor.



Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul’a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."