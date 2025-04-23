İstanbul depreminde son durum: 12 bina tedbiren boşaltıldı

İstanbul'da en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem meydana geldi. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Tekirdağ gibi birçok ilde de hissedildi.

Saat 12.49'daki 6,2'lik depremin ardından en büyüğü 5,9 olan 127 artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin ardından can kaybı yaşanmazken, 236 kişinin kaçarken yaralandığı bildirildi.

"ÖLEN YA DA YARALANAN YOK"



Depremin ardından 127 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ana kadar can kaybı veya yaralı olmadığını açıkladı. Yerlikaya, "Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina ve 9 evle ilgili tahliye tespitimiz var. 112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların pek çoğu bilgi edinme amaçlı." dedi.

BAKAN KURUM: 378 YAPISAL İHBAR BİZE ULAŞTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tüm kurumların AFAD koordinasyonunda çalıştığını belirtti ve "Tüm tedbirler İstanbul için alınmaktadır." dedi. Bakan Kurum, "3 bin hasar tespit ekibimiz sahada çalışma yapacak. Okulların tatil olduğu 2 günü değerlendireceğiz ve tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm çağrılar incelenecek. 112'ye gelen talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesinler. Bir metruk bina ile birlikte 12 binayı tedbiren boşalttık." dedi.



"PANİK YAŞAYAN 236 VATANDAŞIMIZ YARALANDI"



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Depremden direk etkilenen birincil yaralanmamız olmadı. Düşme, atlama, panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız oldu. 163 tanesi İstanbul'da. Hepsinin durumları iyi." diye konuştu.



"KURUMLARIN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.



Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.



DOĞALGAZ VE SU ARZINDA SORUN YAŞANMADI

İstanbul Valiliği de şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlü'nde (AFAD) kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.



Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.



ULAŞIMDA OLUMSUZ DURUM YOK



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk incelemelerde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığını dile getirdi.



