İstanbul depreminin ardından iletişimde problem: Bakanlık, GSM operatörleriyle görüşecek
İstanbul Silivri'de meydana gelen depremin hemen ardından iletişim hatlarında sıkıntı yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, problemin 15 dakika sürdüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, üç operatörün temsilcileriyle bugün bir araya geleceklerini söyledi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kentte herhangi bir yıkıma neden olmadı.
Vatandaşlar arasında panik yaratan deprem nedeniyle, İstanbullular dün geceyi sokaklarda geçirdi.
Depremin hemen ardında iletişim hatlarında problem yaşandı.
"İLETİŞİMDE 15 DAKİKA AKSAMA YAŞANDI"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin hemen ardından iletişimde yaşanan sıkıntıya ilişkin açıklama yaptı.
"İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur." diyen Bakan Uraloğlu, "Ve bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu." diye konuştu.
İnternet tabanlı haberleşme uygulamalarında sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sesli aramalarda 15 dakika aksama yaşandığını kaydetti.
OPERATÖRLERLE TOPLANTI YAPILACAK
"Böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Bilgileri arkadaşlarımızdan aldık." diyen Bakan Uraloğlu, bugün üç operatörün teknik birimleriyle toplantı yapacaklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu,"Eksikliklerle ilgili gereğini yapacağımızı söyleyebilirim." dedi.
KÖPRÜ VE TÜNELLERDE SORUN YOK
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrasında kentin ana ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü'nün depremden etkilenen bölgede olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarda herhangi bir problem olmadığını söyledi.
Bakan Uraloğlu, İstanbul'un ana ulaşım aksı konumundaki D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da herhangi bir sorun olmadığını kaydetti.
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