İstanbul depreminin ardından iletişimde problem: Bakanlık, GSM operatörleriyle görüşecek

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kentte herhangi bir yıkıma neden olmadı.

"İLETİŞİMDE 15 DAKİKA AKSAMA YAŞANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin hemen ardından iletişimde yaşanan sıkıntıya ilişkin açıklama yaptı.

"İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur." diyen Bakan Uraloğlu, "Ve bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu." diye konuştu.

İnternet tabanlı haberleşme uygulamalarında sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sesli aramalarda 15 dakika aksama yaşandığını kaydetti.

OPERATÖRLERLE TOPLANTI YAPILACAK

"Böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Bilgileri arkadaşlarımızdan aldık." diyen Bakan Uraloğlu, bugün üç operatörün teknik birimleriyle toplantı yapacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu,"Eksikliklerle ilgili gereğini yapacağımızı söyleyebilirim." dedi.