İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı: Eski binaların fiyatları düşüyor

İstanbul'da deprem beklentisi olduğu için insanların bu şehiri gelmek istemediğini söyleyen Aşa, sözlerine şunları ekledi:



''İnsanlar, kaldıkları akrabalarının yanından ayrılacak. Kalıp kalmayacağına karar verecek. O zaman İstanbul'da asıl piyasa oluşacak. Kaldı ki İstanbul'da deprem söylentisi olduğu için insanlar bu tarafa gelmek istemiyor. İstanbul'u tehlike görüp gelmek istemiyorlar. İstanbul içinde ise şu an Arnavutköy ve Başakşehir biraz daha ön plana çıkıyor, zemin sağlam, çoğu da yeni bina stokları. Taşınmalar daha çok merkez ilçelerden ve eski bina olan bölgelerden. Deprem riski biraz daha fazla olan Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü'nün sahil kesimleri. Şişli, Fatih ve Beşiktaş gibi eski binaların yoğun olduğu bölgelerden bir düşünceleri var insanların. Fakat yoğun bir şekilde ev arayışı da yok"



"10 BİN LİRALIK DAİRELER 20 BİN LİRAYA YAKLAŞMIŞ DURUMDA"



Emlakçılar özellikle eski evlerden ve deprem riski olan bölgelerden insanların taşınmaya başladığını ve deprem sonrasında özellikle yeni binalarda fiyatların yükseldiğini söyledi.



Küçükçekmece bölgesinde emlakçılık yapan Cesim Demirçin, "Şu an özellikle eski evler rağbet görmüyor, yeni daireler rağbet görüyor. Örneğin dün iki kişi dairelerini boşalttılar, yeni yapılan Başakşehir tarafına gittiler. Bize de 'Binamız 99 depremi öncesinde yapıldığı için, içimiz rahat değil' dediler, tabi saygıyla karşıladık. Burası Küçükçekmece deprem bölgesi, fay hattına yakın, rağbet iyice azaldı. Küçükçekmece bölgesinden kaçarak, kaçarak diyorum çünkü Kayaşehir, Bahçeşehir, Başakşehir gibi noktalara zemininden olsa gerek, gidiyorlar. Buralarda dahi eski evler ve 10 bin liradan aşağı kira yok. Bahsettiğim Kayaşehir gibi bölgelerde ise kiralar 15-20 bin liraya ulaşıyor 3+1 bir ev için. Bize göre ortalama yüzde 50 artış var. 10 bin liralık daireler 20 bin liraya yaklaşmış durumda" dedi.



"YENİ BİNALARDA FİYATLAR İNANILMAZ YÜKSELDİ"



Florya ve Yeşilköy bölgesinde emlakçılık yapan Kaya İnancı ise "Bu bölgede eski binalarda oturan insanları deprem sonrasında tedirginlik sardı. Buradaki etkiyi, bir an evvel satılık ya da kiralık, bulundukları evlerden çıkıp daha yeni binalara yönelmelerinden anlıyoruz. Bu da yeni binalarda fiyatların yükselişine sebep oldu. Normalde de Bakırköy ve Florya bölgesi kiraların yüksek olduğu bir bölgeydi. Tabi, 1999 Depremi öncesinde de biliyorduk ama son yapılan açıklamalar sonrası da ortada, buranın deprem açısından riskli olduğunu biliyoruz. Fiyat yükselmeleri depremden önce başlamıştı zaten. Son altı ayda 4-5 katı bulmuştu. Deprem bölgesine yakın şehirlerdeki kadar bir artış yok ama en az yüzde 10 fark edecektir" şeklinde konuştu.