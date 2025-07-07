İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar: 9 il emniyet müdür yardımcısı ve 12 ilçede değişiklik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar ve il dışı tayinleri belli oldu.

2025 yılı yaz dönemi atamalarının valilik makamının onayıyla yapıldığını belirtildi.

9 yeni il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 ilçe emniyet müdür yardımcısının yeni görev yerlerinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, "Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul'umuza ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

9 YENİ İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI

Buna göre, Abdurrahman Soğuksu, Hüseyin Kaya, Korkut Okyay, Muhammet Hanifi Zengin, Cemil Erim, Lütfü Doğan, Erdem Torlak Mehmet Baysal, Gökhan Bambal il emniyet müdür yardımcısı olarak atandı.

12 İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ATANDI

- Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Umut Karaöz,

- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı,

- Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turgut Coşkun,

- Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Turan Çelik,

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Millitsever,

- Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Dulkadir,

- Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Ömer Faruk Günay,

- Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Çağlayan Kurt,

- Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Osman Tınmazol,

- Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan,

- Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Demirbağ,

- Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Şinasi Yüzbaşıoğlu getirildi.