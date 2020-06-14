İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a 'doçentlik' unvanı verildi

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta atanan 5 kişilik jüri heyetinin, akademik çalışmaları hakkında oy birliğiyle olumlu karar verdiği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, sosyoloji dalında doçent oldu.



Türkiye'de doçentlik unvanı bulunan tek il emniyet müdürü olan Çalışkan'ın, tarihten bu güne İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan müdürler içerisinde de tek doçent olduğu öğrenildi.



"Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi", "Kutsal Günlerin Suç Olgusu Üzerine Etkileri" ve "İstanbul’da Suçla Mücadelenin Niteliksel Dönüşümü ve Branşlaşmaya Tesiri" kitaplarının yazarı olan Çalışkan'ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 9 makalesi yayımlandı.



Ulusal ve uluslararası geçerlilikte 6 tebliği varolan Mustafa Çalışkan'ın, hayata geçirilen ve devam etmekte olan 5 projesi bulunuyor.



Çalışkan, kendi döneminde hayata geçirilen ve patenti İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait olan Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi ile 2018'de katıldığı Bilişim Zirvesi Yarışmasında “Yılın Teknoloji Kaptanı” ve “Yılın İnovasyon Projesi” ödüllerini alırken, 2017'de de “Yılın Polisi” ve "Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi” ödüllerine layık görüldü.



DOÇ. DR. MUSTAFA ÇALIŞKAN KİMDİR?



Mustafa Çalışkan, 8 yıllık Polis Koleji ve Polis Akademisi eğitimi sonrası 1991'de komiser yardımcısı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Birçok ilde farklı rütbelerde ve çeşitli birimlerde görevde bulunan Çalışkan, 17-25 Aralık kumpası sonrası 4 Ocak 2014'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğüne getirildi. 14 Temmuz 2014'te Terör ile Bomba İmha ve İnceleme şube müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanan Çalışkan, 2 Eylül 2015'te İstanbul Emniyet Müdürü oldu.



Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ayrıca, 2010'da İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını, 2016'da da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bölümü'nde doktorasını tamamlamıştı.