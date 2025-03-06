İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? (Selami Yıldız'ın özgeçmişi)

İstanbul Emniyet Müdürü Selami YILDIZ 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden ve 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başladı.



1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğünde, 1996-1997 yılları arasında Ardahan Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.



1998-2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. Yurt dışı görevi dönüşü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 2008 yılına kadar görev aldı. 16.09.2008 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.



2011-2014 yılları arası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli şube, ilçe ve birimlerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



