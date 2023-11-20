İstanbul emniyetinden okulların ilk gününde denetim

Kasım ayı ara tatilin son bulması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliklerinin katılımıyla okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Öğrencilerin güvenle okula gidebilmesi için servis minibüsleri ve şahsi araçlar tek tek durduruldu.
Sürücülerin ehliyetleri ve kimlikleri kontrol edildi. Şüpheli görülen kişiler üzerinde kaba üst araması yapılarak Genel Bilgi Taramasından geçirildi. Polis helikopterinin havadan destek verdiği denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.
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