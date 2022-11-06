İstanbul Emniyeti'nden Sarıyer'deki kazıya ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım 2022'de gelen ihbar üzerine, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste kazı çalışması gerçekleştirildiği belirtilerek, "Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.



NE OLMUŞTU?



Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı.



Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.