İstanbul Emniyeti'ne tek merkez

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, yeni merkezine taşınmaya hazırlanıyor. Projenin detayları belli oldu.



Hasdal'da 282 bin 299 metrekarelik kısmı üzerine, 225 bin 752 metrekarelik alana yapılacak yerleşke tüm kritik birimleri bir arada toplayacak.

Asayiş, Terör, Narkotik, Organize, Kaçakçılık, Bomba İmha, Siber Suçlar gibi başta olmak üzere bütün operasyonel birimler aynı yerleşkede görev yapacak.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; idari birimler de yerleşkede olacak.



60 BİN METREKARE OTOPARK



İstanbul Emniyeti Hasdal'da bulunan yerleşkeye taşındığında özellikle 1994 yılından bu yana Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan otopark sorunu da ortadan kalkacak.

Hasdal yerleşkesinin çizimlerine göre; yerleşkenin içerisindeki 60 bin metrekarelik alan otopark olarak kullanılacak. Emniyet İstihbarat birimi yerleşkenin içerisinde tek bir binada çalışacak. Projeye ilerleyen süreçte bazı yeni eklemeler yapılması da bekleniyor.



ATIŞ POLİGONU DA OLACAK



Planlamalara göre; yerleşkedeki ortak alanlarda açık ve kapalı spor alanları, bakım ve onarım blokları, havuz, helikopter iniş platformu, toplantı, brifing ve konferans binası, cami, yemekhane, kafeterya ve diğer sosyal alanlar, Türk evi, polis müzesi, misafirhaneler ve bir kreş binası yer alacak.



Hasdal Yerleşkesi ile birlikte kapalı poligon başta olmak üzere İstanbul Emniyeti'nin eksiklikleri de giderilmiş olacak.