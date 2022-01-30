İstanbul - Erivan hattında ilk uçuş 2 Şubat'ta

Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar başlıyor. İlk sefer, 2 Şubat Salı günü yapılacak.

Haberler - NTV 30.01.2022 - 13:10

İstanbul - Erivan hattında ilk uçuş 2 Şubat'ta

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- normalleşme süreci kapsamında yeni haftada önemli bir adım atılacak. İki ülke arasında doğrudan uçuşlar başlıyor. İlk sefer, 2 Şubat Salı günü yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pegasus Havayolları’na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verdi.

Ermenistan tarafından da İstanbul'a haftada 3 uçuş yapılacak. İlk olarak, FlyOne havayolları uçağı salı günü saat 19.50’de İstanbul Havalimanına iniş yapacak.

Pegasus uçağı ise aynı gün 23.35’te Sabiha Gökçen ’ndan kalkacak.

İki ülke arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında özel temsilciler İlk görüşme 14 Ocak'ta Moskova'da biraraya gelmişti. İkinci görüşmenin tarihi henüz net değil.

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