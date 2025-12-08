İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz iddiaları. Okul müdürü açığa alındı
08.12.2025 12:53
Son Güncelleme: 13.12.2025 10:00
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nde bir grup erkek öğrencinin kız öğrencilere yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu, üst sınıflardan bir grup erkek öğrencinin de bu öğrencileri dövdüğü iddiaları gündemde. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı, okul müdürü açığa alındı.
Son günlerde Türkiye'nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi öğrenciler arasında yaşanan olaylarla gündemde.
Kızlara yönelik cinsel ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu iddia edilen bir grup 9. sınıf öğrencisi, 11. sınıf öğrencileri tarafından dövüldü.
25 Kasım'da yaşanan olay kamuoyuna önce "sevgili meselesi" iddiasıyla yansıdı. Ancak konuya ilişkin kız öğrenciler açıklama yaparak ölü tehdidi ve taciz söylemlerine maruz kaldıklarını anlattı.
Kız öğrencilerden yapılan açıklamada maruz kaldıkları sözlü taciz ve psikolojik şiddeti meşrulaştırmayacakları dile getirildi.
NAKİLLERİ GERÇEKLEŞTİ
İddiaya göre, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı öğrenciler başka okullara nakledildi ancak bu okullarda da olayın duyulması nedeniyle tepkiyle karşılaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği olayla ilgili idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmalarının yapıldığı belirtildi.
OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI
Soruşturma kapsamında okul müdürü Yılmaz Arslan açığa alındı. İddialara yönelik inceleme ise devam ediyor.