İstanbul Erkek Lisesi'nde yaşanan kavga. Müdür ve müdür yardımcıları görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavgaya ilişkin, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü ile 4 müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

Lisede, 25 Kasım 2025'te bazı öğrencilerin karıştığı, daha sonra kamuoyuna yansıyan kavgaya ilişkin bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada lise müdürü ile 4 müdür yardımcısına "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verildi.

Bu kişilerin yöneticilik görevlerinin sonlandırılarak öğretmen olarak başka okullara tayin edilmeleri kararlaştırıldı.

Nöbetçi 6 öğretmene ise maaş kesme cezasının yanı sıra 3 yıla kadar belleticilik görevi yasağı verilmesi kararı da uygulandı.

Ayrıca, 2 rehberlik öğretmeninin de başka okullarda görevlendirileceği öğrenildi.

Soruşturmada, İstanbul Erkek Liseliler Derneğinde (İELDER) yönetim kurulu üyesi 2 kişi hakkında eylemlerinin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek, bu kişiler hakkında tevdi raporu düzenlenmesine ve suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul Erkek Lisesi'nde, 24 Kasım 2025'te, 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı aktarılan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, okul yönetimi tarafından "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

LİSE MÜDÜRÜ VE MÜDÜR BAŞYARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreçte lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ise "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrenci şikayetçi olmuştu.

Konuya ilişkin başka şikayetleri belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı gönderilmişti.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı gönderilmişti.

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı belirtilmişti.

Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği aktarılan açıklamada, müdürlük koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği kaydedilmişti.

Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşılmıştı.

Açıklamada, lisede rehberlik çalışmalarının güvenli okul ikliminin korunması amacıyla halen devam ettiği, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbirin okul yönetimince kararlılıkla uygulandığı bildirilmişti.