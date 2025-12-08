İstanbul Erkek Lisesi'nden neler oluyor?
08.12.2025 12:53
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi'nde erkek öğrencilerin kız öğrencilere yönelik taciz ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu, üst sınıflardan bir grup erkek öğrencinin de bu öğrencileri dövdüğü iddiası gündemde. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son günlerde Türkiye'nin en köklü okullarından İstanbul Erkek Lisesi öğrenciler arasında yaşanan olaylarla gündemde.
Kızlara yönelik cinsel ve şiddet içerikli söylemlerde bulunduğu iddia edilen bir grup 9. sınıf öğrencisi, 11. sınıf öğrencileri tarafından dövüldü.
25 Kasım'da yaşanan olay kamuoyuna önce "sevgili meselesi" iddiasıyla yansıdı. Ancak konuya ilişkin kız öğrenciler açıklama yaparak ölü tehdidi ve taciz söylemlerine maruz kaldıklarını anlattılar.
Kız öğrencilerden yapılan açıklamada maruz kaldıkları sözlü taciz ve psikolojik şiddeti meşrulaştırmayacakları dile getirildi.
NAKİLLERİ GERÇEKLEŞTİ
İddiaya göre, taciz iddiasıyla dayak yiyen bazı öğrenciler başka okullara nakledildi ancak bu okullarda da olayın duyulması nedeniyle tepkiyle karşılaştılar.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Valiliği olayla ilgili idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin işletildiği ve önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmalarının yapıldığı belirtildi.