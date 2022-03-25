    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

İstanbul Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenler'deki özel erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan yurt görevlisi, adliyeye sevk edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.03.2022 - 18:01

İstanbul Esenler’de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

İlişkili Haberler

Lise öğrencisi kavga sonrası okula tabanca ve tüfekle geldi

Lise öğrencisi kavga sonrası okula tabanca ve tüfekle geldi

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, dün gözaltına alınan 27 yaşındaki A.E'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Söz konusu darp olayının 17 Mart akşamı yaşandığı ve görevlinin 18 Mart'ta kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.

Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurt görevlisinin, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...