İstanbul Esenyurt'ta 2 genç kızı darbeden minibüs şoförü serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt’ta bir minibüs şoförü, hızlı gittiğini iddia eden 2 kişiyi darp etti. Gözaltına alınan şoförün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.



Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde yaşandı. Minibüse binen Kübra K. ve Mine M. yolculuk esnasında minibüs sürücüsü Ünal Erdemir'in, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek, uyarıda bulundu.

Erdemir, aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Tartışma büyümesi üzerine durdurduğu aracından inen Ünal Erdemir, genç kızları darp etti.

Kendisine engel olmak isteyen çevredeki vatandaşları da tehdit eden Erdemir, olay yerinden uzaklaştı. Genç kızlar minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Ünal Erdemir, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

