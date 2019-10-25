İstanbul'da Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.
Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı.
Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi.
Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Esenyurt'ta okul önünde bıçaklı kavga
DHATürkiye
Esenyurt'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir öğrenci yaralanırken, 3 öğrenci gözaltına alındı.
İstanbul'da Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.