İstanbul Esenyurt'ta öğle saatlerinde Pınar Mahallesi'nde sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı.
Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu.
Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı
DHATürkiye
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta öğle saatlerinde Pınar Mahallesi'nde sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı.