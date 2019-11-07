İstanbul Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma sürerken, olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kardeşlerin cesedi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulundu. Kardeşlerden üçünün sırtüstü, birinin yüzüstü yatar vaziyette olduğu tespit edildi. 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fatih'te bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kardeşlerin cesedinin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden bir kişinin, model olarak çalışan ve bir süredir işe gelmeyen Oya Yetişkin'den haber alamadıklarını emniyete bildirmesi üzerine bulunduğu ortaya çıktı.

İKİ KARDEŞ YAN YANA BULUNDU

Bu ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, kapısında "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaştıkları daireye girdiklerinde biri kadın biri erkek iki kardeşi yan yana sırtüstü yatar vaziyette bir odada, diğer kardeşleri de ayrı odalarda biri sırtüstü, biri yüzüstü yatar vaziyette buldu.

EVDE 2,5 SAAT İNCELEME YAPILDI

Evde, olay yeri inceleme ekipleri, soruşturma savcısı, adli tıp uzmanının yanı sıra kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın AFAD görevlileri yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

İLK BULGULAR SİYANÜR ZEHİRLENMESİ

Adli Tıp Kurumu uzmanının evde cesetler üzerinde yaptığı ilk incelemede, zehirlenme belirtileri olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Evdeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesetlere yapılan otopsi devam ederken, ilk incelemede, siyanür zehirlenmesi bulgularına rastlandı.

MEYVE SUYU İÇTİKLERİNE DAİR BULGU YOK

Evde, 4 kardeşin "zehirli meyve suyu içtiklerine" dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

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