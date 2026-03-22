İstanbul Fatih'te iki bina çöktü: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Enkazdan sağ kurtarılan 9 kişi ve arka sokakta oturan bir vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan bir kişi ise hayatını kaybetti.

Enkazdaki bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları ekiplerce sürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İBB'den yapılan açıklamada bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılamadığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina patlama sonucu çöktü. Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

10 YARALI TEDAVİ ALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarılarak yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yaralılardan üçünün çocuk, bir kişinin de arka sokakta otururken çökme sonucu yaralanan bir vatandaş olduğu gelen bilgiler arasında. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Son alarak enkaz altından çıkarılan bir kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



15.48'de Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir” diyerek yaralılar için acil şifalar diledi.