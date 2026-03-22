İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. 9 kişi kurtarıldı

İstanbul Fatih'te bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bitişik yapıdaki iki bina çöktü. Enkazdan sağ kurtarılan 8 kişi ve arka sokakta oturan bir vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Enkazdaki iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları ekiplerce sürürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonucu çöktü. Saat 12.00'de meydana gelen patlama sonucu iki binada da yaşayanlar enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

9 YARALI TEDAVİ ALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Enkaz altında kalan bir kişinin daha çıkarılmasıyla 9 kişi yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Hastanedeki yaralılardan üçünün çocuk, bir kişinin de arka sokakta otururken çökme sonucu yaralanan bir vatandaş olduğu gelen bilgiler arasında.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



15.48'de Adalet Bakanı Akın Gürlek, patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.” diyerek yaralılar için acil şifalar diledi.

Saat 15.00 itibariyle İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamayla enkaz altında iki kişinin daha bulunduğunu ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarmıştı.