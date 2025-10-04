İstanbul Fatih'te iki katlı metruk binada çökme
İstanbul'un Fatih ilçesinde, kullanılmayan bir binada kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Kaleboyu Caddesi'nde bulunan iki katlı metruk bir bina, henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yapıda birinin olup olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.
Çalışmada, metruk yapının çöken kısmında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Ekipler, yapının çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
